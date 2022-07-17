Экс-советник Тэтчер: Байден не друг Британии
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«Позорные антибританские комментарии Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США не друг Великобритании», — написал Гардинер в Twitter.
В ходе выступления в Израиле Байден сравнил палестинцев с ирландцами.
В частности, он отметил: «У нас длинная история с Великобританией и её отношением к ирландцам-католикам на протяжении 400 лет, которая мало отличается от истории палестинского народа».
О том, как Ирландия боролась за независимость от Великобритании — в материале RT.