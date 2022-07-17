Сенатор Джабаров назвал Борреля фантастом после его слов об эффективности санкций

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT просьбу главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к населению Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.
Сенатор Джабаров назвал Борреля фантастом после его слов об эффективности санкций
  • AP

«Я думаю, что из Борреля получится писатель-фантаст. Он всё придумывает», — отметил Джабаров.

Он добавил, что глава дипломатии ЕС «загнал себя в ловушку» такого рода заявлениями.

«Его статьи вызовут раздражение, а в лучшем случае — улыбку», — заключил сенатор.

Ранее Боррель опубликовал статью под заголовком «Санкции против России работают».

Он попросил Европу «стратегически потерпеть» ради эффективности санкций.

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