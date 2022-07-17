Сенатор Джабаров назвал Борреля фантастом после его слов об эффективности санкций
- AP
«Я думаю, что из Борреля получится писатель-фантаст. Он всё придумывает», — отметил Джабаров.
Он добавил, что глава дипломатии ЕС «загнал себя в ловушку» такого рода заявлениями.
«Его статьи вызовут раздражение, а в лучшем случае — улыбку», — заключил сенатор.
Ранее Боррель опубликовал статью под заголовком «Санкции против России работают».
Он попросил Европу «стратегически потерпеть» ради эффективности санкций.