Politico: ЕС оставил лазейку в санкциях для покупки российского золота

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Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих санкций против России запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, сообщает издание Politico.
Politico: ЕС оставил лазейку в санкциях для покупки российского золота
  • Gettyimages.ru

По мнению авторов статьи, это оставляет заметные лазейки в ограничениях.

«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота», — говорится в материале.

Золото в виде ювелирных изделий в проекте не указано.

Ранее ЕК предложила ввести запрет на импорт золота из России.

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