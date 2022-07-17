Politico: ЕС оставил лазейку в санкциях для покупки российского золота

Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих санкций против России запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, сообщает издание Politico.

По мнению авторов статьи, это оставляет заметные лазейки в ограничениях.

«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота», — говорится в материале.

Золото в виде ювелирных изделий в проекте не указано.

Ранее ЕК предложила ввести запрет на импорт золота из России.