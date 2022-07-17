Politico: ЕС оставил лазейку в санкциях для покупки российского золота
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По мнению авторов статьи, это оставляет заметные лазейки в ограничениях.
«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота», — говорится в материале.
Золото в виде ювелирных изделий в проекте не указано.
Ранее ЕК предложила ввести запрет на импорт золота из России.