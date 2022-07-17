Глава штаба ВВС Британии: страна должна быть готова к конфликту с Россией
- РИА Новости
«Россия — это самая насущная угроза британской и европейской безопасности», — приводит слова Уигстона Sky News.
По его словам, Британия должна быть готова к подобной угрозе.
Он добавил, что при этом Лондон надеется, что ситуация не дойдёт до вооружённого противостояния.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии первой партии переданных Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 на Украину.