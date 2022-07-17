В Коломбо продолжают собираться километровые очереди за топливом

В столице Шри-Ланки Коломбо продолжают собираться километровые очереди за топливом, некоторые стоят в ожидании заправки несколько дней.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в разных районах города можно увидеть очереди из трёхколёсных мотоциклетных такси — тук-туков — и обычных автомобилей.

«Это очередь за топливом, за бензином. Я жду уже около трёх дней. Очень много людей помимо меня ждут в очереди, нам не дают номера, это живая очередь. Она настолько большая, что, возможно, нам придётся прождать до вечера, чтобы доехать до заправки и получить топливо», — сказал один из стоящих в очереди.

13 июля власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение в стране.