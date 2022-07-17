Наследный принц Саудовской Аравии посоветовал США не навязывать их ценности другим странам

Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что Соединённым Штатам не следует навязывать их ценности другим государствам, сообщил телеканал Al Arabiya.

Как сообщает телеканал, Байден в ходе встречи отметил важность приверженности «общим ценностям». Наследный принц, в свою очередь, подчеркнул, что наличие общих ценностей не означает, что все страны должны придерживаться одинакового подхода в решении внутриполитических проблем.

«Все страны мира, особенно Соединённые Штаты и королевство (Саудовская Аравия. — RT), имеют много общих ценностей, однако существуют такие ценности, в понимании которых они расходятся», — цитирует ТАСС наследного принца.

Он также добавил, что попытки США навязать эти ценности силовым путём являются контрпродуктивными.

«Если предположить, что США будут взаимодействовать только с теми странами, которые разделяют их ценности и взгляды на 100 процентов, то им придётся ограничиться союзниками по НАТО», — констатировал наследный принц.

Он также отметил необходимость в мирном сосуществовании друг с другом, несмотря на имеющиеся различия.

Ранее издание The Washington Post писало, что визит Байдена в Саудовскую Аравию, который он намерен осуществить с целью подписания договора об увеличении добычи нефти, может обернуться неожиданной победой для России.