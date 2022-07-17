Наследный принц Саудовской Аравии посоветовал США не навязывать их ценности другим странам

Короткая ссылка
Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что Соединённым Штатам не следует навязывать их ценности другим государствам, сообщил телеканал Al Arabiya.

Как сообщает телеканал, Байден в ходе встречи отметил важность приверженности «общим ценностям». Наследный принц, в свою очередь, подчеркнул, что наличие общих ценностей не означает, что все страны должны придерживаться одинакового подхода в решении внутриполитических проблем.

«Все страны мира, особенно Соединённые Штаты и королевство (Саудовская Аравия. — RT), имеют много общих ценностей, однако существуют такие ценности, в понимании которых они расходятся», — цитирует ТАСС наследного принца.

Он также добавил, что попытки США навязать эти ценности силовым путём являются контрпродуктивными.

«Если предположить, что США будут взаимодействовать только с теми странами, которые разделяют их ценности и взгляды на 100 процентов, то им придётся ограничиться союзниками по НАТО», — констатировал наследный принц.

Он также отметил необходимость в мирном сосуществовании друг с другом, несмотря на имеющиеся различия.

Ранее издание The Washington Post писало, что визит Байдена в Саудовскую Аравию, который он намерен осуществить с целью подписания договора об увеличении добычи нефти, может обернуться неожиданной победой для России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить