Газовые хранилища Италии заполнены на 65%

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Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани сообщил, что хранилища газа в стране заполнены более чем на 65%.

«Мы работаем в соответствии с графиком, согласно которому уровень заполнения хранилищ в октябре должен составить 90%. Уровень заполнения хранилищ сейчас превысил 65%», — сказал на конференции «Перезапуск-2022» (Ripartenza-2022) в Бари министр, которого цитирует ТАСС.

Чинголани также отметил, что в случае прекращения поставок газа из России в Италии зимой придётся «экономить энергию».

«Существует план Комитета по чрезвычайным ситуациям, который содержит ряд протоколов, направленных на смягчение ущерба. Мы обратимся к нему, когда это будет необходимо. Сейчас я склоняюсь к тому, что в этом нет необходимости», — сказал министр.

По прогнозам Чинголани, «ко второй половине 2024 года» Италия, возможно, сможет обходиться без российского газа.

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG заявил, что отечественные подземные хранилища газа заполнены на 98%.

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