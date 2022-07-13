В PGNiG заявили о заполненности польских подземных газовых хранилищ на 98%

Польский нефтегазовый концерн PGNiG заявил, что отечественные подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 98%.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление PGNiG опубликовал в своих соцсетях.

«98% — это текущий уровень заполненности газохранилищ в Польше», — говорится в заявлении.

Также в компании добавили, что планируется увеличить возможности Польши по хранению газа.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что польские власти продолжают покупать российский газ, несмотря на свою агрессивную антироссийскую позицию. Покупка осуществляется реверсом из Германии.