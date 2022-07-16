Глава Института экономики ФРГ Хютер: страны ЕС рискуют столкнуться с обвалом рынка газа

Страны Европы рискуют столкнуться с обвалом газового рынка, если «будут думать только о себе» и откажутся делиться с соседними государствами при дефиците энергоносителей. Такое мнение выразил директор Института экономики Германии Михаэль Хютер в беседе с Welt am Sonntag.

«Если страны ЕС будут думать только о себе и перекроют потоки газа в соседние страны, обвал европейского газового рынка грозит разрушительными последствиями для компаний и потребителей», — приводит издание его слова.

По мнению Хютера, остановка отрасли производства «тогда почти неизбежна».

«ЕС должен обеспечить, чтобы газ продолжал течь между странами, даже если Россия прекратит поставки газа», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.