Политолог Брутер оценил призыв американского сенатора не принимать постсоветские страны в НАТО

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление американского сенатора Рэнда Пола о том, что оставшиеся вне НАТО страны на постсоветском пространстве вряд ли войдут в состав альянса.

По мнению политолога, заявления сенатора Пола вряд ли будут услышаны.

«Он из тех сенаторов, которому разрешено говорить, но его не слышат», — подчеркнул Брутер.

Он также добавил, что, по его мнению, НАТО и дальше будет продолжать политику расширения, даже «попытавшись принять Белоруссию».

«Я уж молчу про Молдавию», — высказался собеседник RT.

Ранее американский сенатор Пол призвал не принимать постсоветские страны в состав НАТО.