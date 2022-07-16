Политолог Брутер оценил призыв американского сенатора не принимать постсоветские страны в НАТО

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление американского сенатора Рэнда Пола о том, что оставшиеся вне НАТО страны на постсоветском пространстве вряд ли войдут в состав альянса.
Политолог Брутер оценил призыв американского сенатора не принимать постсоветские страны в НАТО
  • AP

По мнению политолога, заявления сенатора Пола вряд ли будут услышаны.

«Он из тех сенаторов, которому разрешено говорить, но его не слышат», — подчеркнул Брутер.

Он также добавил, что, по его мнению, НАТО и дальше будет продолжать политику расширения, даже «попытавшись принять Белоруссию».

«Я уж молчу про Молдавию», — высказался собеседник RT.

Ранее американский сенатор Пол призвал не принимать постсоветские страны в состав НАТО.

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