Политолог Брутер оценил призыв американского сенатора не принимать постсоветские страны в НАТО
- AP
По мнению политолога, заявления сенатора Пола вряд ли будут услышаны.
«Он из тех сенаторов, которому разрешено говорить, но его не слышат», — подчеркнул Брутер.
Он также добавил, что, по его мнению, НАТО и дальше будет продолжать политику расширения, даже «попытавшись принять Белоруссию».
«Я уж молчу про Молдавию», — высказался собеседник RT.
Ранее американский сенатор Пол призвал не принимать постсоветские страны в состав НАТО.