Американский сенатор Пол призвал не принимать постсоветские страны в состав НАТО

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Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что оставшиеся вне НАТО страны на постсоветском пространстве вряд ли войдут в состав альянса.

Он отметил, что на Западе нельзя больше «праздно бросаться словами» ради эмоциональной и политической выгоды.

«Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны чётко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — написал Пол в материале для журнала American Conservative.

Постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока ранее подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News заявил, что при этом вступление Украины в НАТО никогда не было даже близко возможным.

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