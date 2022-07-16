Американский сенатор Пол призвал не принимать постсоветские страны в состав НАТО
Он отметил, что на Западе нельзя больше «праздно бросаться словами» ради эмоциональной и политической выгоды.
«Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны чётко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — написал Пол в материале для журнала American Conservative.
Постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока ранее подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News заявил, что при этом вступление Украины в НАТО никогда не было даже близко возможным.