NYT: причиной смерти Иваны Трамп был несчастный случай

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Экс-супруга бывшего президента США Дональда Трампа Ивана умерла от несчастного случая.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление главного судмедэксперта Нью-Йорка, Ивана Трамп скончалась от травм туловища, полученных в результате несчастного случая.

Два представителя правоохранительных органов заявили, что полиция расследует версию падения женщины с лестницы в её доме в Верхнем Ист-Сайде. 

По словам одного из них, следов взлома в доме не было обнаружено.

Ранее телеканал ABC News заявил, что первая супруга бывшего президента Соединённых Штатов скончалась в возрасте 73 лет.

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