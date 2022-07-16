NYT: причиной смерти Иваны Трамп был несчастный случай

Экс-супруга бывшего президента США Дональда Трампа Ивана умерла от несчастного случая.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление главного судмедэксперта Нью-Йорка, Ивана Трамп скончалась от травм туловища, полученных в результате несчастного случая.

Два представителя правоохранительных органов заявили, что полиция расследует версию падения женщины с лестницы в её доме в Верхнем Ист-Сайде.

По словам одного из них, следов взлома в доме не было обнаружено.

Ранее телеканал ABC News заявил, что первая супруга бывшего президента Соединённых Штатов скончалась в возрасте 73 лет.