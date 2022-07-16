Yle: границу с Финляндией за день пересекли более пяти тысяч россиян

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Число россиян, пересёкших границу с Финляндией после снятия всех коронавирусных ограничений на границе, за один день достигло более 5 тыс. человек, что равняется показателям докоронавирусного уровня.

Об этом сообщает Yle.

«В Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа — около 1800, а в Ваалимаа — около 3000», — рассказал глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф.

По его словам, около 60% туристов сегодня направились из России в Финляндию.

Ранее стало известно, что из России в Финляндию проехали первые после снятия COVID-ограничений автобусы с туристами.

В пресс-службе автобусного перевозчика Ecolines Интерфакс информировали о свободном пропуске автобусов через границу с российской стороны.

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