Yle: границу с Финляндией за день пересекли более пяти тысяч россиян
Об этом сообщает Yle.
«В Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа — около 1800, а в Ваалимаа — около 3000», — рассказал глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф.
По его словам, около 60% туристов сегодня направились из России в Финляндию.
Ранее стало известно, что из России в Финляндию проехали первые после снятия COVID-ограничений автобусы с туристами.
В пресс-службе автобусного перевозчика Ecolines Интерфакс информировали о свободном пропуске автобусов через границу с российской стороны.