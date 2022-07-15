Замглавы МИД России Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в Москве с послом Саудовской Аравии Абдуррахманом Аль-Ахмедом по его просьбе.

РИА Новости