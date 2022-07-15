Замглавы МИД России Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве
- РИА Новости
«В ходе состоявшейся беседы была проведена «сверка часов» по приоритетным вопросам дальнейшего развития российско-саудовских традиционно дружественных отношений», — сообщил российский МИД.
Особое внимание стороны уделили задаче поддержания активного политического диалога по международной и ближневосточной проблематике.
Встреча прошла на фоне поездки американского президента Джо Байдена на Ближний Восток. Как отметили в Белом доме, администрация Байдена намерена играть жизненно важную роль на Ближнем Востоке и не допускать там вакуума, который могли бы заполнить Россия и Китай.