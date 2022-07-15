Замглавы МИД России Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в Москве с послом Саудовской Аравии Абдуррахманом Аль-Ахмедом по его просьбе.
Замглавы МИД России Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве
  • РИА Новости

«В ходе состоявшейся беседы была проведена «сверка часов» по приоритетным вопросам дальнейшего развития российско-саудовских традиционно дружественных отношений», — сообщил российский МИД.

Особое внимание стороны уделили задаче поддержания активного политического диалога по международной и ближневосточной проблематике.

Встреча прошла на фоне поездки американского президента Джо Байдена на Ближний Восток. Как отметили в Белом доме, администрация Байдена намерена играть жизненно важную роль на Ближнем Востоке и не допускать там вакуума, который могли бы заполнить Россия и Китай.

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