Администрация Байдена намерена отстаивать ключевую роль США на Ближнем Востоке

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Администрация Джо Байдена намерена играть жизненно важную роль на Ближнем Востоке и не допускать там вакуума, который могли бы заполнить Россия и Китай. Такое заявление сделал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге на борту самолёта Байдена, направляющегося в Саудовскую Аравию.
Администрация Байдена намерена отстаивать ключевую роль США на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Салливан, Байден на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии «ясно и по существу изложит его видение и его стратегию по взаимодействию Америки на Ближнем Востоке».

«Он намерен добиваться того, чтобы не было вакуума на Ближнем Востоке, который могли бы заполнить Китай и Россия, чтобы руководящая роль и участие Америки были неотъемлемыми составляющими американской политики в этом регионе. Мы намерены на постоянной основе играть жизненно важную роль в этом ключевом со стратегической точки зрения регионе», — сказал советник.

Как ранее рассказал Байден, США намерены показать Ближнему Востоку, что страна ещё способна продолжать играть роль лидера в регионе, не уступая её России и Китаю.

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