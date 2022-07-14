Байден: ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой

США намерены показать Ближнему Востоку, что страна ещё способна продолжать играть роль лидера в регионе, не уступая её России и Китаю, заявил американский лидер Джо Байден.

«В широком смысле слова цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США. Таком продвижении, которое позволило бы нам исправить то, что я считаю ошибкой — ослабление нашего влияния на Ближнем Востоке. Я буду беседовать с лидерами девяти государств», — сказал он. Слова президента приводит РИА Новости.

По мнению Джо Байдена, на карту «поставлено множество вопросов».

«Необходимо внести ясность, как (США) могут сохранять лидерство в регионе... При этом делать это так, чтобы не создать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран», — добавил он.

В рамках поездки на Ближний Восток Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.