Байден прилетел в Израиль в рамках четырёхдневной поездки на Ближний Восток

Президент США Джо Байден начал свой четырёхдневный визит на Ближний Восток, его самолёт приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Как пишет Haaretz, это уже десятый визит Байдена в Израиль в качестве политического деятеля, но первый в должности лидера США.

В рамках поездки на Ближний Восток Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.