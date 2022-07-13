Байден прилетел в Израиль в рамках четырёхдневной поездки на Ближний Восток

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Президент США Джо Байден начал свой четырёхдневный визит на Ближний Восток, его самолёт приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона.
Байден прилетел в Израиль в рамках четырёхдневной поездки на Ближний Восток
  • Gettyimages.ru

Как пишет Haaretz, это уже десятый визит Байдена в Израиль в качестве политического деятеля, но первый в должности лидера США.

В рамках поездки на Ближний Восток Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

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