ЕК: антироссийские санкции не направлены на торговлю сельхозпродукцией

Антироссийские санкции Европейского союза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявила Еврокомиссия.

«В (санкционном. — RT) пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией», — говорится в документе.

Между тем, Еврокомиссия в рамках мер, направленных на усиление эффективности действующих европейских санкций в отношении России, предлагает предусмотреть запрет на импорт российского золота в Евросоюз, говорится в документе ЕК.

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций ЕС, в частности, может быть включён запрет на импорт российского золота