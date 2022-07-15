ЕК: антироссийские санкции не направлены на торговлю сельхозпродукцией

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Антироссийские санкции Европейского союза не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, заявила Еврокомиссия.
ЕК: антироссийские санкции не направлены на торговлю сельхозпродукцией
  • РИА Новости

«В (санкционном. — RT) пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией», — говорится в документе.

Между тем, Еврокомиссия в рамках мер, направленных на усиление эффективности действующих европейских санкций в отношении России, предлагает предусмотреть запрет на импорт российского золота в Евросоюз, говорится в документе ЕК.

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций ЕС, в частности, может быть включён запрет на импорт российского золота

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