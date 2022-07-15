Bloomberg: ЕС планирует отправить Украине €1 млрд вместо девяти из-за проблем в экономике

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Евросоюз рассматривает возможность отправить Украине €1 млрд вместо девяти обещанных из-за сложившихся проблем в экономике. Об этом сообщил Bloomberg.
Bloomberg: ЕС планирует отправить Украине €1 млрд вместо девяти из-за проблем в экономике
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В сообщении говорится, что ЕС отстаёт от выполнения своих громких обещаний предоставлять Украине существенную поддержку, так как объединение сталкивается с перспективой собственных серьёзных проблем в экономике.

Также отмечается, что прошло около двух месяцев после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправить Украине €9 млрд срочных кредитов. 

«Пока объединению удалось договориться только о первоначальном транше, который составляет лишь девятую часть от целевой суммы», — пишет агентство.

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС намерен одобрить военную помощь Украине на €500 млн 18 июля.

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