Bloomberg: ЕС планирует отправить Украине €1 млрд вместо девяти из-за проблем в экономике

Евросоюз рассматривает возможность отправить Украине €1 млрд вместо девяти обещанных из-за сложившихся проблем в экономике. Об этом сообщил Bloomberg.

В сообщении говорится, что ЕС отстаёт от выполнения своих громких обещаний предоставлять Украине существенную поддержку, так как объединение сталкивается с перспективой собственных серьёзных проблем в экономике.

Также отмечается, что прошло около двух месяцев после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправить Украине €9 млрд срочных кредитов.

«Пока объединению удалось договориться только о первоначальном транше, который составляет лишь девятую часть от целевой суммы», — пишет агентство.

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС намерен одобрить военную помощь Украине на €500 млн 18 июля.