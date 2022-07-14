Bloomberg: ЕС намерен одобрить военную помощь Украине на €500 млн 18 июля

Страны Европейского союза намерены в понедельник, 18 июля, одобрить военную помощь Украине в размере €500 млн.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По имеющимся данным, решение должно быть принято на предстоящей встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

Отмечается, что общий объём военной помощи со стороны ЕС Украине, таким образом, составит €2,5 млрд.

Ранее генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Санино на заседании комитета Европарламента по иностранным делам подтвердил, что в Европейском союзе изучается возможность выделения из Европейского фонда мира дополнительно €500 млн на поставки оружия на Украину.