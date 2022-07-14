Bloomberg: ЕС намерен одобрить военную помощь Украине на €500 млн 18 июля
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Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По имеющимся данным, решение должно быть принято на предстоящей встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.
Отмечается, что общий объём военной помощи со стороны ЕС Украине, таким образом, составит €2,5 млрд.
Ранее генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Санино на заседании комитета Европарламента по иностранным делам подтвердил, что в Европейском союзе изучается возможность выделения из Европейского фонда мира дополнительно €500 млн на поставки оружия на Украину.