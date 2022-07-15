ВВП Китая в первом полугодии 2022 года вырос на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

«Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом полугодии 2022 года составил 56,264 трлн юаней (около $8,34 трлн. — RT), рост в годовом выражении составил 2,5%», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых шести месяцев 2022 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ выразил уверенность, что российско-китайский товарооборот в 2022 году продемонстрирует рекордные показатели.