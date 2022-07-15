ВВП Китая в первом полугодии 2022 года вырос на 2,5%

Короткая ссылка
ВВП Китая в первом полугодии 2022 года вырос на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

«Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом полугодии 2022 года составил 56,264 трлн юаней (около $8,34 трлн. — RT), рост в годовом выражении составил 2,5%», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых шести месяцев 2022 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ выразил уверенность, что российско-китайский товарооборот в 2022 году продемонстрирует рекордные показатели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить