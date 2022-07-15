Экономист Ханке: антироссийские санкции повлияли на внутриполитическую ситуацию в Болгарии
«Санкции против России являются причиной падения правительства в Болгарии», — приводит его слова News.bg.
Следствием антироссийской политики также стало ослабление позиций президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, отметил Ханке.
Он также заявил о негативном влиянии рестрикций на экономические показатели европейских стран, отметив ослабление евро и рост инфляции.
Ранее сообщалось, что парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с Петковым.
13 июня глава болгарского МИД Теодора Генчовска подала в отставку согласно решению своей партии об исходе из правительственной коалиции.