Антироссийские санкции стали причиной внутриполитического кризиса в Болгарии. Об этом заявил профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке.

«Санкции против России являются причиной падения правительства в Болгарии», — приводит его слова News.bg.

Следствием антироссийской политики также стало ослабление позиций президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, отметил Ханке.

Он также заявил о негативном влиянии рестрикций на экономические показатели европейских стран, отметив ослабление евро и рост инфляции.

Ранее сообщалось, что парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с Петковым.

13 июня глава болгарского МИД Теодора Генчовска подала в отставку согласно решению своей партии об исходе из правительственной коалиции.