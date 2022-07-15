Террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
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Об этом информирует замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.
«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Алеппо», — цитирует его РИА Новости.
Герасимов добавил, что в результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, а также частично разрушены три жилых дома.
Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.