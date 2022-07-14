РИА Новости: посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом

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В российское посольство в Бразилии прислали посылку с неизвестным предметом, которую позже уничтожили взрывотехники.
РИА Новости: посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом
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Об этом РИА Новости сообщил источник в посольстве. 

Отмечается, что на вызов приехали полиция и пожарные.

«Команда взрывотехников осуществила контролируемый подрыв посылки», — рассказали в ведомстве.

По информации источника, в данный момент полиция изучает содержимое посылки.

Работа посольства продолжается в штатном режиме.

В апреле сообщалось, что генеральное консульство России в Нью-Йорке угрожали забросать «коктейлями Молотова».

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