РИА Новости: посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом
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Об этом РИА Новости сообщил источник в посольстве.
Отмечается, что на вызов приехали полиция и пожарные.
«Команда взрывотехников осуществила контролируемый подрыв посылки», — рассказали в ведомстве.
По информации источника, в данный момент полиция изучает содержимое посылки.
Работа посольства продолжается в штатном режиме.
В апреле сообщалось, что генеральное консульство России в Нью-Йорке угрожали забросать «коктейлями Молотова».