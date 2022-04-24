Генконсульство России в Нью-Йорке угрожали забросать «коктейлями Молотова»

Генеральное консульство России в Нью-Йорке угрожали забросать «коктейлями Молотова», ранее поступала ложная угроза минирования, заявил и. о. генконсула Вячеслав Славкин. В консульстве введены усиленные меры обеспечения безопасности.

«Один раз нам сообщали о том, что нас забросают «коктейлями Молотова», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Славкин добавил, что на прошлой неделе было получено электронное письмо о «минировании», которое впоследствии оказалось ложным.

«Насколько мы знаем, также такое письмо получило постпредство России при ООН. Там говорилось, что во все российские учреждения (в США. — RT) заложены бомбы», — сказал он.

По его словам, дипломаты ежедневно получают угрозы по электронной почте, телефонные звонки с угрозами как на русском, так и на английском языке.

«Мы ввели усиленную службу дежурных комендантов, которые обеспечивают безопасность. Все грузы, которые к нам приходят, сейчас тщательно проверяются. Полиция обеспечивает безопасность», — сказал дипломат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована американскими властями.