Политолог Почта назвал возможные причины решения премьера Италии Драги об отставке

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал решение премьер-министра Италии Марио Драги подать в отставку.

Череда отставок европейских лидеров является частью кризиса Европы, считает Почта.

«Это кризис энергетический, политический... Это противоречия и тенденция раскола внутри Евросоюза, что было усилено брекситом. И финансовые проблемы, которые возникли в связи с санкциями, желание навредить России аукнулось по всему европейскому обществу», — пояснил политолог.

По его мнению, волна отставок, возможно, связана с кризисом лидерства в Европе. Существующие на сегодняшний день проблемы являются серьёзным вызовом для руководителей европейских государств — справиться с ними способен не каждый, заключил специалист.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подаёт в отставку.