Политолог Почта назвал возможные причины решения премьера Италии Драги об отставке
- AP
Череда отставок европейских лидеров является частью кризиса Европы, считает Почта.
«Это кризис энергетический, политический... Это противоречия и тенденция раскола внутри Евросоюза, что было усилено брекситом. И финансовые проблемы, которые возникли в связи с санкциями, желание навредить России аукнулось по всему европейскому обществу», — пояснил политолог.
По его мнению, волна отставок, возможно, связана с кризисом лидерства в Европе. Существующие на сегодняшний день проблемы являются серьёзным вызовом для руководителей европейских государств — справиться с ними способен не каждый, заключил специалист.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подаёт в отставку.