«Известия»: фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября

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Запрет на въезд фур из ЕС в Россию в качестве ответной меры на санкции может заработать с 1 октября.
«Известия»: фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября
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Об этом «Известиям» сообщили два источника на рынке грузоперевозок России.

«Такая дата действительно есть, но она звучала только устно. Решение о запрете сейчас прорабатывается на уровне правительства. Проекты нормативно-правовых документов разрабатывает Минтранс», — сообщил один из двух собеседников газеты.

О возможности запрета на въезд большегрузных автомобилей из Европейского союза в Россию с 1 октября 2022 года также сообщил Интерфакс со ссылкой на источники.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз планирует в предстоящие недели предложить новый пакет антироссийских санкций.

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