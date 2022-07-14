«Известия»: фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября

Запрет на въезд фур из ЕС в Россию в качестве ответной меры на санкции может заработать с 1 октября.

Об этом «Известиям» сообщили два источника на рынке грузоперевозок России.

«Такая дата действительно есть, но она звучала только устно. Решение о запрете сейчас прорабатывается на уровне правительства. Проекты нормативно-правовых документов разрабатывает Минтранс», — сообщил один из двух собеседников газеты.

О возможности запрета на въезд большегрузных автомобилей из Европейского союза в Россию с 1 октября 2022 года также сообщил Интерфакс со ссылкой на источники.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз планирует в предстоящие недели предложить новый пакет антироссийских санкций.