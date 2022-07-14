Боррель: ЕС ожидает от Черногории отмены программы экономического гражданства

Евросоюз ожидает от Черногории отмены программы экономического гражданства, реформы правосудия и борьбы с криминалом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он пояснил, что присоединение к ЕС требует полной приверженности имплементации всех реформ, связанных с союзом. В том числе в сфере СМИ, борьбе с коррупцией и криминалом и правосудии.

«ЕС ожидает от Черногории отмены программы экономического гражданства в соответствии с визовой политикой Евросоюза», — цитирует Борреля ТАСС.

Он добавил, что Брюссель предоставит Подгорице €5 млн на противодействие манипуляциям информацией и кибератакам.

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству ранее сообщил о планах открыть консультационный центр по вопросам политики и права в Черногории.

Инициатива направлена на укрепление национальных структур для успешных переговоров о вступлении в ЕС.

RT ознакомился с документом.