Глава Минобороны Венгрии поручил усилить боеготовность вооружённых сил
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«Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооружёнными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооружённых сил», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, будут интенсифицированы тренировки солдат в крупных подразделениях, ускорена подготовка, призвано больше резервистов.
Министр подчеркнул, что Венгрия сталкивается с «беспрецедентными вызовами безопасности» из-за конфликта на Украине и «жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны».
Ранее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского ресурса «Миротворец», где назвали его «антиукраинским пропагандистом».