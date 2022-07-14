Глава Минобороны Венгрии поручил усилить боеготовность вооружённых сил

Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички поручил усилить боеготовность ВС страны и провести интенсивные учения на фоне происходящего на Украине и наплыва мигрантов с юга.

«Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооружёнными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооружённых сил», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, будут интенсифицированы тренировки солдат в крупных подразделениях, ускорена подготовка, призвано больше резервистов.

Министр подчеркнул, что Венгрия сталкивается с «беспрецедентными вызовами безопасности» из-за конфликта на Украине и «жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны».

Ранее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского ресурса «Миротворец», где назвали его «антиукраинским пропагандистом».