Захарова призвала США не спекулировать на теме контактов по обмену граждан

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США не спекулировать на теме обмена граждан и отказаться от попыток оказания давления на Москву.
Захарова призвала США не спекулировать на теме контактов по обмену граждан
  • РИА Новости

«Мне кажется, они там должны просто определиться, что они хотят. Предметно работать — к этой работе и к такому подходу мы готовы. Заниматься каким-то самопиаром или информационными кампаниями — это тоже их выбор, но мы в этом участвовать не собираемся», — сказала она.

Российский дипломат посоветовала американской стороне сосредоточиться на практической работе по установленным каналам.

Захарова подчеркнула, что «по-другому просто не получится».

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее высказался о возможном обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

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