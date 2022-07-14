Захарова: Россия при необходимости примет военно-технические меры в Балтийском море

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Представитель российского МИД Мария Захарова ответила на вопрос RT о заявлении польского президента Анджея Дуды, который считает, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет «внутренним морем» альянса. Дипломат отметила, что при возникновении угроз Россия предпримет военно-технические меры, в том числе и в акватории Балтийского моря.
Захарова: Россия при необходимости примет военно-технические меры в Балтийском море
  • РИА Новости

«Как говорили классики, мечтать не вредно. Чем тратить время впустую, лучше бы уделить больше времени изучению географии, с ней у мечтателей явные проблемы. Балтийское море окружено не только территориями стран-членов НАТО, но и России», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что считаться «внутренним» для альянса море по определению не может, присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, «как бы этого ни хотели в Польше или где-то ещё».

«Что касается самого вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, то наша реакция на это событие будет зависеть от характера и степени возникающих в этой связи угроз для безопасности России. В случае необходимости все компенсирующие военно-технические меры, в том числе  и в акватории т.н. «внутреннего моря», будут приняты», — сказала Мария Захарова.

Ранее Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса.

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