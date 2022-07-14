Инфляция в Финляндии достигла 7,8% впервые с 1984 года

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Инфляция в Финляндии в июне ускорилась до 7,8%, что является самым высоким показателем с 1984 года.
Инфляция в Финляндии достигла 7,8% впервые с 1984 года
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Об этом говорится в отчёте Статистического центра республики.

«Потребительские цены в июне больше всего выросли за счет подорожания бензина, электроэнергии, дизельного топлива и капитального ремонта частных домов по сравнению с прошлым годом», — отмечает ведомство.

Как отмечает ТАСС, это является самым высоким показателем с 1984 года.

В Швеции инфляция выросла в июне до 8,5%, что стало самым высоким показателем в стране с 1991 года.

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