Инфляция в Финляндии достигла 7,8% впервые с 1984 года
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Об этом говорится в отчёте Статистического центра республики.
«Потребительские цены в июне больше всего выросли за счет подорожания бензина, электроэнергии, дизельного топлива и капитального ремонта частных домов по сравнению с прошлым годом», — отмечает ведомство.
Как отмечает ТАСС, это является самым высоким показателем с 1984 года.
В Швеции инфляция выросла в июне до 8,5%, что стало самым высоким показателем в стране с 1991 года.