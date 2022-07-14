Инфляция в Швеции в июне достигла 8,5%

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В Швеции инфляция выросла в июне до 8,5%, что стало самым высоким показателем в стране с 1991 года, сообщило Шведское статистическое бюро.
Инфляция в Швеции в июне достигла 8,5%
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«На темпы инфляции повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, в частности, на изменение по сравнению с прошлым годом повлияли мясо, молоко, сыр, яйца, кофе, хлеб и другие зерновые продукты», — говорится в сообщении ведомства.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что организация рекомендует центральным банкам большинства стран мира решительно ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы справиться с дальнейшим ростом инфляции.

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