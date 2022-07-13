В МВФ призвали большинство стран мира ужесточить монетарную политику
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Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала в рамках своего доклада «Перед лицом ухудшающихся экономических перспектив: как может ответить G20».
«Большинству центральных банков будет необходимо и дальше решительно ужесточать свою денежно-кредитную политику», — цитирует её РИА Новости.
Она подчеркнула, что соответствующие меры представляются особенно неотложными для тех государств, в которых инфляционные ожидания начинают резко расходиться с реальностью.
Если необходимые шаги не будут сделаны, то, как отметила Георгиева, страны рискуют столкнуться с «разрушительной спиралью «зарплата — цены».
Ранее в МВФ заявили о рисках долгового кризиса и потрясений из-за ухудшения финансовых условий.