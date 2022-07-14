Daily Mirror: протестующие в Шри-Ланке объявили об уходе из админзданий
- AP
Как сообщает Daily Mirror, протестующие в Галле-Фейс решили вернуть властям все правительственные здания, включая президентскую резиденцию, канцелярию главы государства и канцелярию премьер-министра.
Ранее протестующие в Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Шри-Ланки.
Премьер-министр Ранил Викремесингхе ввёл в стране комендантский час до 05:00 по местному времени 14 июля.
Власти объявили чрезвычайное положение.