Профессор Лингельбах: Россия сможет пойти по трём направлениям после операции на Украине

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Обозреватель The Hill профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах выразил мнение, что после завершения спецоперации на Украине российское руководство может назначить «три широких направления», среди которых он назвал «ещё одно рискованное предприятие», создание альтернативы ООН и усилия, направленные на «сохранение отечественного наследия».
Профессор Лингельбах: Россия сможет пойти по трём направлениям после операции на Украине
  • РИА Новости

По мнению Лингельбаха, российский государственный лидер Владимир Путин не станет предпринимать очевидных шагов.

«Возможно, Путин мог бы перейти к созданию архитектуры зарождающегося нового международного порядка», — предположил профессор.

Он добавил, что какое бы направление ни избрал президент, «для Путина становится всё более очевидным, что Россия в конечном итоге сможет объявить о какой-то победе на Украине».

«Кажется, он готов двигаться дальше, опираясь на неопределённость, которую создали его действия. Неопределённость, создающую новые возможности для него и для России», — пишет Лингельбах.

Как ранее отметил профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам.

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