Профессор Лингельбах: Россия сможет пойти по трём направлениям после операции на Украине
- РИА Новости
По мнению Лингельбаха, российский государственный лидер Владимир Путин не станет предпринимать очевидных шагов.
«Возможно, Путин мог бы перейти к созданию архитектуры зарождающегося нового международного порядка», — предположил профессор.
Он добавил, что какое бы направление ни избрал президент, «для Путина становится всё более очевидным, что Россия в конечном итоге сможет объявить о какой-то победе на Украине».
«Кажется, он готов двигаться дальше, опираясь на неопределённость, которую создали его действия. Неопределённость, создающую новые возможности для него и для России», — пишет Лингельбах.
Как ранее отметил профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам.