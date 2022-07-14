Посольство России: США стремятся к переделу агропромышленного рынка

Путём обвинений России в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины США стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка, заявило российское посольство в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что обвинения американской стороны не выдерживают критики.

«Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

Также сообщается, что импортёры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров по причине односторонних санкций США.

Ранее турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле встрече по поставкам зерна.