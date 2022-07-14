Посольство России: США стремятся к переделу агропромышленного рынка
В дипмиссии отметили, что обвинения американской стороны не выдерживают критики.
«Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — говорится в сообщении посольства в Telegram.
Также сообщается, что импортёры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров по причине односторонних санкций США.
Ранее турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле встрече по поставкам зерна.