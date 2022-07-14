МИД: Россия не препятствует вывозу зерна Украины

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Никаких препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — цитирует ТАСС Вершинина.

По его словам, необходимо начать с разминирования портов, заминированных украинской стороной.

Ранее турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле встрече по поставкам зерна.

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