МИД: Россия не препятствует вывозу зерна Украины

Никаких препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — цитирует ТАСС Вершинина.

По его словам, необходимо начать с разминирования портов, заминированных украинской стороной.

Ранее турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле встрече по поставкам зерна.