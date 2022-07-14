МИД: Россия не препятствует вывозу зерна Украины
«Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — цитирует ТАСС Вершинина.
По его словам, необходимо начать с разминирования портов, заминированных украинской стороной.
Ранее турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле встрече по поставкам зерна.