В Киеве заявили о предложении на встрече по зерну создать алгоритм навигации в Чёрном море

Украинская делегация на встрече в Стамбуле по «зерновому коридору» предложила создать базовый алгоритм навигации в Чёрном море.

«Безопасность Украины в Чёрном море — приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Чёрном море», — написал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

Он добавил, что задачей координационного центра будет осуществление общего мониторинга безопасной навигации в Чёрном море.

Ранее турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле встрече по поставкам зерна.