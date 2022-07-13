В Киеве заявили о предложении на встрече по зерну создать алгоритм навигации в Чёрном море

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Украинская делегация на встрече в Стамбуле по «зерновому коридору» предложила создать базовый алгоритм навигации в Чёрном море.
В Киеве заявили о предложении на встрече по зерну создать алгоритм навигации в Чёрном море
  • AFP

«Безопасность Украины в Чёрном море — приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Чёрном море», — написал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

Он добавил, что задачей координационного центра будет осуществление общего мониторинга безопасной навигации в Чёрном море.

Ранее турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле встрече по поставкам зерна.

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