Netflix вместе с Microsoft создаст бюджетную версию своего сервиса

Американская компания Netflix в сотрудничестве с Microsoft создаст бюджетную версию своего стримингового сервиса.

«В апреле мы объявили, что представим новый, более дешёвый план подписки с просмотром рекламы для потребителей в дополнение к уже существующим планам без рекламы. Сегодня рады сообщить, что мы выбрали Microsoft в качестве партнёра по международной рекламе и продажам», — цитирует ТАСС пресс-службу Netflix.

В компании выразили надежду, что новый вариант предоставит подписчикам больше выбора.

27 мая платформа Netflix перестала работать у пользователей на территории России без использования сервисов VPN.