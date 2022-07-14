Netflix вместе с Microsoft создаст бюджетную версию своего сервиса

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Американская компания Netflix в сотрудничестве с Microsoft создаст бюджетную версию своего стримингового сервиса.

«В апреле мы объявили, что представим новый, более дешёвый план подписки с просмотром рекламы для потребителей в дополнение к уже существующим планам без рекламы. Сегодня рады сообщить, что мы выбрали Microsoft в качестве партнёра по международной рекламе и продажам», — цитирует ТАСС пресс-службу Netflix.

В компании выразили надежду, что новый вариант предоставит подписчикам больше выбора.

27 мая платформа Netflix перестала работать у пользователей на территории России без использования сервисов VPN.

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