Столтенберг заявил о сконцентрированности НАТО на помощи Украине оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящий момент альянс сконцентрирован на помощи Украине оружием, а не на её присоединении к блоку.

Соответствующее заявление он сделал на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.

«Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.