Столтенберг заявил о сконцентрированности НАТО на помощи Украине оружием
- AP
Соответствующее заявление он сделал на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.
«Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Ранее газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.