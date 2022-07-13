Столтенберг заявил о сконцентрированности НАТО на помощи Украине оружием

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящий момент альянс сконцентрирован на помощи Украине оружием, а не на её присоединении к блоку.
Столтенберг заявил о сконцентрированности НАТО на помощи Украине оружием
  • AP

Соответствующее заявление он сделал на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.

«Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета Financial Times сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине из-за опасений, что оно попадёт на чёрный рынок.

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