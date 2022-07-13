Украина получила по линии Всемирного банка ещё $1,7 млрд
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По его словам, Всемирный банк обеспечивает поддержку Украины и будет это делать и в дальнейшем.
«Мы продолжили и вчера (12 июля. — RT) за счёт выделения $1,7 млрд. Они поступили из средств, предоставленных США. Речь идет о дополнении к $1,3 млрд, предоставленных в конце июня и также выделенных США», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.