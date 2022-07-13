Депутат Шхагошев: за ошибки ЕК придётся отвечать конкретным странам

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал заявление Еврокомиссии о разрешении железнодорожного транзита в Калининград при соблюдении контроля товаров.
Депутат Шхагошев: за ошибки ЕК придётся отвечать конкретным странам
  • РИА Новости

«Мы сказали, что ответ будет жёстким, и они стараются реагировать. Половинчатые решения, которые они выносят, в том числе сегодняшние, необходимо изучить», — подчеркнул парламентарий.

Он уточнил, что возникшие проблемы транспортировки имеют не технические, а политические проблемы.

«За ошибки, допущенные Евросоюзом, Европейской комиссией, придётся отвечать тем странам, через которые идёт груз», — заключил Шхагошев. 

Ранее ЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроля.

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