Министр финансов США сообщила об обсуждении с Китаем идеи потолка цен на российскую нефть
- AP
Её заявление приводит The Wall Street Journal.
По её словам, китайская сторона выслушала предложения Вашингтона и заявила о готовности обсуждать этот вопрос в дальнейшем.
Глава Минфина США сейчас находится с визитом в Токио.
Ранее министр планирования и финансов Республики Корея Чху Гён Хо и глава Минфина США Йеллен обсудили по видеосвязи предложение наложить ограничения на стоимость российской нефти.
До этого кандидат исторических наук Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.