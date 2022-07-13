Министр финансов США сообщила об обсуждении с Китаем идеи потолка цен на российскую нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила об обсуждении с вице-премьером Китая Лю Хэ идеи установить предельную цену на российскую нефть.

Её заявление приводит The Wall Street Journal.

По её словам, китайская сторона выслушала предложения Вашингтона и заявила о готовности обсуждать этот вопрос в дальнейшем.

Глава Минфина США сейчас находится с визитом в Токио.

Ранее министр планирования и финансов Республики Корея Чху Гён Хо и глава Минфина США Йеллен обсудили по видеосвязи предложение наложить ограничения на стоимость российской нефти.

До этого кандидат исторических наук Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.