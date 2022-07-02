Министры финансов США и Южной Кореи обсудили ситуацию с российской нефтью

Министр планирования и финансов Республики Корея Чху Гён Хо и глава Минфина США Джанет Йеллен обсудили по видеосвязи предложение наложить ограничения на стоимость российской нефти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление южнокорейского ведомства.

«Министр Чху Гён Хо указал, что Республика Корея испытывает инфляционное давление от международных цен на нефть и что понимает цель введения подобных ограничений на цены», — отметили в министерстве.

Уточняется, что Чху Гён Хо попросил США представить детали их предложения, если они конкретизированы.

Ранее кандидат исторических наук Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.