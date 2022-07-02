Министры финансов США и Южной Кореи обсудили ситуацию с российской нефтью
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление южнокорейского ведомства.
«Министр Чху Гён Хо указал, что Республика Корея испытывает инфляционное давление от международных цен на нефть и что понимает цель введения подобных ограничений на цены», — отметили в министерстве.
Уточняется, что Чху Гён Хо попросил США представить детали их предложения, если они конкретизированы.
Ранее кандидат исторических наук Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.