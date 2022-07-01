Аналитик Антонов рассказал о факторах, влияющих на нефтяной рынок

Короткая ссылка
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о факторах, влияющих на нефтяной рынок.
Аналитик Антонов рассказал о факторах, влияющих на нефтяной рынок
  • Gettyimages.ru

В беседе с ИА REGNUM он заявил, что, в частности, это  геополитические факторы.

Также на ситуации сказывается показатель добычи нефти в сутки.

«В связи с этим многие игроки пристально следят за встречей ОПЕК+ и решением по добычи нефти. Сокращение запасов нефти толкает цену вверх, увеличение — вниз», — пояснил эксперт.

По его словам, укрепление доллара и рост доходности облигаций США сдерживают рост нефтяных котировок.

«Чем дороже доллар, тем менее привлекательна цена на нефть для стран с развивающейся экономикой, которые покупают её за нацвалюту», — сказал Антонов.

Среди других факторов — ситуация с COVID-19 в Китае и повышение ставок ФРС США из-за высокой инфляции.

Со своей стороны, кандидат исторических наук Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.

«Выгода для России трёхсторонняя. Во-первых, тогда в мире вырастут цены на российскую нефть. Во-вторых, США этим ограничением нанесут по своей экономике мощный удар», — считает он.

По словам эксперта, третьим фактором могут стать противоречия между США и Европой.

Ранее Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить