Аналитик Антонов рассказал о факторах, влияющих на нефтяной рынок
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В беседе с ИА REGNUM он заявил, что, в частности, это геополитические факторы.
Также на ситуации сказывается показатель добычи нефти в сутки.
«В связи с этим многие игроки пристально следят за встречей ОПЕК+ и решением по добычи нефти. Сокращение запасов нефти толкает цену вверх, увеличение — вниз», — пояснил эксперт.
По его словам, укрепление доллара и рост доходности облигаций США сдерживают рост нефтяных котировок.
«Чем дороже доллар, тем менее привлекательна цена на нефть для стран с развивающейся экономикой, которые покупают её за нацвалюту», — сказал Антонов.
Среди других факторов — ситуация с COVID-19 в Китае и повышение ставок ФРС США из-за высокой инфляции.
Со своей стороны, кандидат исторических наук Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.
«Выгода для России трёхсторонняя. Во-первых, тогда в мире вырастут цены на российскую нефть. Во-вторых, США этим ограничением нанесут по своей экономике мощный удар», — считает он.
По словам эксперта, третьим фактором могут стать противоречия между США и Европой.
Ранее Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», прокомментировал ситуацию на рынке нефти.