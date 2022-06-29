Аналитик Коган прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

«На пике ралли 28 июня нефть марки Brent превышала уровень $118, где привлекла фиксацию прибыли на фоне корректировки позиций перед завершением месяца, квартала и полугодия. В начале европейской сессии фьючерсы тестировали уровень $114 после кратковременной просадки в район $112,70 на старте торгов среды», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, на рынке нефти продолжаются «эмоциональные качели», то есть трейдеры опасаются замедления спроса на фоне экономических рисков и одновременно выражают беспокойство относительно дефицита предложения.

Как считает Коган, на рынке по-прежнему превалируют повышательные риски, что удерживает цены на высоких уровнях.

«На новых попытках коррекции не исключены новые походы ниже $110 с первичной целью на $107», — добавил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о сотрудничестве Индии с Россией и Европой в сфере энергетики.