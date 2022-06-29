Аналитик Коган прокомментировал ситуацию на рынке нефти

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Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган прокомментировал ситуацию на рынке нефти.
Аналитик Коган прокомментировал ситуацию на рынке нефти
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«На пике ралли 28 июня нефть марки Brent превышала уровень $118, где привлекла фиксацию прибыли на фоне корректировки позиций перед завершением месяца, квартала и полугодия. В начале европейской сессии фьючерсы тестировали уровень $114 после кратковременной просадки в район $112,70 на старте торгов среды», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, на рынке нефти продолжаются «эмоциональные качели», то есть трейдеры опасаются замедления спроса на фоне экономических рисков и одновременно выражают беспокойство относительно дефицита предложения.

Как считает Коган, на рынке по-прежнему превалируют повышательные риски, что удерживает цены на высоких уровнях.

«На новых попытках коррекции не исключены новые походы ниже $110 с первичной целью на $107», — добавил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о сотрудничестве Индии с Россией и Европой в сфере энергетики.

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