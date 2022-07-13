Россия представила на встрече в Стамбуле пакет предложений по решению вопроса вывоза зерна

Россия представила на встрече в Стамбуле пакет предложений по решению вопроса организации вывоза сельскохозяйственной продукции из черноморских портов.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что делегация российского оборонного ведомства участвует в четырёхсторонних переговорах в Стамбуле с Турцией, ООН и делегацией Киева.

На переговорах обсуждается вопрос организации вывоза сельскохозяйственной продукции из черноморских портов.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — заявил Конашенков.

Ранее стало известно, что в Стамбуле начались переговоры с участием делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу зерна.