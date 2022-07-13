МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит санкции против «Газпрома» или Газпромбанка

Венгрия не поддержит введение новых санкций против России, в случае если новые санкционные пакеты будут содержать рестрикции в отношении «Газпрома» или Газпромбанка. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или Газпромбанка», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Он также отметил, что Венгрия не готова обсуждать вопрос газового эмбарго.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.

В МИД России отметили, что Москва намеревается проводить расширение географии экспорта нефти, нефтепродуктов и газа.