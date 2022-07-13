МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит санкции против «Газпрома» или Газпромбанка
- РИА Новости
«Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или Газпромбанка», — цитирует Сийярто РИА Новости.
Он также отметил, что Венгрия не готова обсуждать вопрос газового эмбарго.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.
В МИД России отметили, что Москва намеревается проводить расширение географии экспорта нефти, нефтепродуктов и газа.