МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит санкции против «Газпрома» или Газпромбанка

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Венгрия не поддержит введение новых санкций против России, в случае если новые санкционные пакеты будут содержать рестрикции в отношении «Газпрома» или Газпромбанка. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит санкции против «Газпрома» или Газпромбанка
  • РИА Новости

«Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или Газпромбанка», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Он также отметил, что Венгрия не готова обсуждать вопрос газового эмбарго.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.

В МИД России отметили, что Москва намеревается проводить расширение географии экспорта нефти, нефтепродуктов и газа.

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