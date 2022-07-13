В правительстве Франции заявили о риске нехватки газа

Власти Франции готовятся к возможной нехватке газа в предстоящем сезоне и планируют необходимые меры.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель правительства страны Оливье Веран.

«Существует очевидный риск нехватки газа, который Франция и Европа воспринимают исключительно серьёзно. В условиях этой угрозы мы принимаем соответствующие меры, в частности ускоряем наполнение наших газохранилищ до 100%, а также стремимся расширить географию поставщиков», — сказал Веран.

Он добавил, что российский газ составляет 17% в газоснабжении Франции, и если будет принято решение о прекращении его поставок, то это повлияет на газоснабжение во Франции и в Европе.

Ранее сообщалось, что темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы 11 июля сократились вдвое на фоне остановки трубопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание.